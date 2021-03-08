شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنيء لاعبة منتخب مصر للتايكوندو بفوزها بذهبية بلغاريا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف ببرقية تهنئة للاعبة المنتخب المصري للتايكوندو نور حسين بعد حصدها الميدالية الذهبية في منافسات وزن -49 كجم ببطولة صوفيا المفتوحة للتايكوندو فئة G1 في نسختها الثامنة والمقامة يومي ٦ و٧ مارس الجاري، بنادي راموس ببلغاريا في منافسات الكاديت والناشئين والكبار.

وكانت اللاعبة نور حسين قد حصدت ذهبية بطولة صوفيا المفتوحة ببلغاريا بعد فوزها على لاعبة نادي جلادبيك الألماني سوهيدا سيليك بنتيجة 10-4، وكانت نور قد تأهلت للنهائي بعد فوزها على بطلة بريطانيا 17-8.

يذكر أن لاعبة المنتخب المصرى للتايكوندو نور حسين قد نجحت في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزها بنهائى بطولة إفريقيا الذي أقيم بدولة المغرب .

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد إطلاق مبادرة «فرحونا يا أبطال» بحضور المتأهلين لأولمبياد طوكيو لدعم الأبطال المصريين في رحلة البحث عن إنجاز رياضى جديد في الأولمبياد .