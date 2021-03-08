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موسيماني يجتمع مع لاعبي الأهلي قبل التدريبات الجماعية

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الاثنين.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي المرتقبة بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما شهدت الجلسة الحديث عن الوحدات التدريبية المتنوعة التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

يذكر أن الأهلي واصل تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في منافسات الدوري الممتاز، اويحتل لأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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