شكرا لقرائتكم خبر عن مدربه السابق : بواليا يعاني من فقدان الثقة وهذه نصيحتي لموسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجع رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الجونة، غياب والتر بواليا مهاجم النادي النادي الأهلي عن التهديف إلى فقدان الثقة بالنفس.

وقال شحاتة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن تراجع بواليا تهديفيا عن فترة تواجده في الجونة يعود لغياب الثقة في النفس والضغوط الرهيبة التي يشعر بها اللاعب مع استمرار غيابه عن التهديف، مما ينعكس على أدائه وإهداره لفرص سهلة أمام مرمى المنافس.

وأضاف شحاتة: «الفارق بين الأهلي والجونة هو حجم الضغوط التي يتحملها لاعبو الفريقين سواء من الجماهير أو الإعلاميين والنقاد، فوالتر بواليا عندما كان في الجونة كان يخوض المباريات بأعصاب هادئة دون أي ضغوط ولكن الوضع مختلف تماما في الأهلي خصوصا أن اللاعب شارك بصفة أساسية منذ انضمامه للأهلي».

وكشف المدير الفني للجونة: «والتر بواليا كان يتم الدفع به في المباريات بصفة أساسية ويخوض 90 دقيقة كاملة، وكان على موسيماني الدفع باللاعب على فترات قليلة تبدأ بربع ساعة وتزيد، خصوصا في ظل تألق محمد شريف ونجاحه في قيادة خط الهجوم الأحمر باقتدار، ولكن الأهلى خسر شريف ووالتر بواليا حالياً».

وقدم رضا شحاتة نصائحه للجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني من أجل استعادة خطورة والتر بواليا على مرمي المنافسين أولها الحديث معه ومنحه دفعة معنوية من خلال التاكيد له عدم الاستعجال في هز شباك المنافسين وأنه غير قلق بسبب إهداره الفرص السهلة أمام المرمى وأنه واثق من خطورته وعليه الهدوء أثناء الهجمة.

وطالب شحاتة موسيماني بعدم الانصياع لنصيحة البعض بمنح والتر بواليا راحة من المباريات وجلوسه احتياطيا، مؤكدا أن قرارًا مثل هذا سيقضي على اللاعب تماما وعلى الجنوب إفريقي الاستمرار في الدفع باللاعب بصفة مستمرة خصوصا أنه أفضل لاعبي الأهلي أداء في الملعب ويقوم بدور كبير مع المدافعين ويبقى التهديف فقط الغائب.