شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح تحقيقًا لمعرفة أسباب تجدد إصابة كريم نيدفيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، التي يترأسها محمد شوقى، تقريرًا عن حالة كريم نيدفيد، بعد الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها بعد إصابته برشح في الركبة خلال الأيام الماضية، وهو ما يعطل عودته للتدريبات الجماعية.

وتبحث اللجنة عن الأسباب التي أدت إلى تعرض اللاعب لإصابة جديدة وطول فترة علاجه، وذلك لعرض الموضوع على مجلس الإدارة.

وحرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى على التواصل مع اللاعب للتخفيف عليه، خاصة بعدما تأكد غيابه فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، كما قام زملاؤه بالفريق بالشد من أزره حتى ينهى فترة العلاج ويعود مجددا للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية.

وكان آخر لقاء خاضه نيدفيد مع الأهلي أمام مصر المقاصة يوم 10 إبريل 2019 بالدوري الممتاز، وتعرض خلالها لإصابة قوية في ركبته وخضع لجراحة بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، ثم أجرى اللاعب جراحة جديدة بعد وجود خطأ في الجراحة الأولى.