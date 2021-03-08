شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: أداء الزمالك مع «باتشيكو» عشوائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن هناك عشوائية في أداء نادي الزمالك، تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني.

وقال أحمد حسن في تصريحات إذاعية:«هناك عشوائية في أداء نادي الزمالك تحت قيادة باتشيكو، حيث لا توجد أي جمل تكتيكية أو أسلوب معين في اللعب، وهذا على عكس أداء الفريق، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث كان يعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة لاستغلال سرعات لاعبيه».

وأضاف قائد منتخب مصر السابق :« باتشيكو، لم يتمكن من قراءة مباراة الترجي التونسي جيدًا، حيث لم يغلق مفاتيح اللعب على الفريق المنافس"، مضيفًا:"باتشيكو لا يدرك حتى الآن بأنه ينافس على بطولتين، أتعجب من اعتماده على التونسي سيف الدين الجزيري، رغم حاجة الفريق لتجهيز مروان حمدي وأسامة فيصل للمشاركة في المباريات الافريقية».