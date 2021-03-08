شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: أداء الزمالك مع «باتشيكو» عشوائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن هناك عشوائية في أداء نادي الزمالك، تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني.
وقال أحمد حسن في تصريحات إذاعية:«هناك عشوائية في أداء نادي الزمالك تحت قيادة باتشيكو، حيث لا توجد أي جمل تكتيكية أو أسلوب معين في اللعب، وهذا على عكس أداء الفريق، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث كان يعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة لاستغلال سرعات لاعبيه».
وأضاف قائد منتخب مصر السابق :« باتشيكو، لم يتمكن من قراءة مباراة الترجي التونسي جيدًا، حيث لم يغلق مفاتيح اللعب على الفريق المنافس"، مضيفًا:"باتشيكو لا يدرك حتى الآن بأنه ينافس على بطولتين، أتعجب من اعتماده على التونسي سيف الدين الجزيري، رغم حاجة الفريق لتجهيز مروان حمدي وأسامة فيصل للمشاركة في المباريات الافريقية».
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