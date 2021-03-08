شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم موعد السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، تقديم موعد السفر إلى الكونغو الديمقراطية، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.



ويحل الأهلي، ضيفًا على فيتا كلوب، 16 مارس الجاري، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويعقد موسيماني جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، اليوم الإثنين، من أجل حسم فكرة السفر المبكر للكونغو الديمقراطية، وحدد الأهلي موعدًا مبدئيًا للسفر إلى الكونغو الديمقراطية، يوم الجمعة أو السبت المقبلين، على متن طائرة خاصة، بعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، على توفير طائرة خاصة، تجنبًا للإجهاد.

ويدرس الأهلي تقديم موعد السفر لمدة 24 ساعة، للتأقلم بشكل أكبر على الأجواء وملاعب التدريب هناك.

ويؤدى الأهلى تدريباته اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقررة الأربعاء المقبل فى الدورى الممتاز وينتظر أن يركز بيتسو موسيمانى خلال مران اليوم على علاج الأخطاء التى ظهرت على أداء اللاعبين مؤخرا لتجنب تكرارها.