شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يشارك في تدريبات جالاتا سراي قبل مواجهة قيصري سبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك مصطفي محمد المحترف في صفوف فريق جالاتا سراي التركي، في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة قيصري سبور.

وواصل الفريق التركي استعداداته، اليوم الاثنين، استعدادا للمباراة التي سيحل فيها ضيفا على قيصرى سبور في السادسة مساء السبت المقبل 13 مارس.

ويحتل جالاتا سراي وصافة الدورى التركى برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر بشتكاش بـ 60 نقطة، فيما يحتل قيصري سبور المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة.