شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاهلي السعودي يشترط مليون ونصف مليون يورو للرحيل عن النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك المدرب الصربي فلادان المدير الفني للفريق الكروى الاول بنادي الاهلي السعودي ، بالحصول على الشرط الجزائي المدون بعقده مع النادي السعودي والذى يبلغ مليون ونصف المليون يورو اذا أرادت ادارة النادي انهاءه .

ياتي ذلك بعد اعلان رغبة نادي الاهلى السعودي فى انهاء التعاقد مع الصربي بعد سوء النتائج في الدوري والفشل في تحقيق أي فوز خلال الـ5 جولات الماضية.

ووجه الصربي اللوم الي إدارة النادي التي لم تلب مطالبه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأن المدرب أصيب بالذهول بعد تعاقد الفريق مع اللاعب مباي نيانج.

وشدد المصدر: هناك مشاكل عديدة داخل الفريق، الإدارة نفسها منقسمة، وهناك عدد من اللاعبين أبدوا عدم رغبتهم في التعامل مع الإدارة".

وأتم: "هناك مطالبات من قبل عدد من اللاعبين باستمرار فلادان، لكن الإدارة مصرة على إنهاء التعاقد، ومن المتوقع أن تتضح الصورة خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكان الاهلى السعودي قد تلقي هزيمة كبيرة على ملعبه امام ضمك بثلاثة اهداف مقابل هدف ، ويحتل الشباب السعودي صدارة الترتيب بـ45 نقطة رغم تعادلة الاخير أمام القادسية فيما يحتل الهلال المركز الثاني بـ42 ننقطة ويأتي الاتحاد ثالث ترتيب الجدول السعودي بـ38 نقطة بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة.