شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك دي بور يختار قائمة هولندا لتصفيات كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار فرانك دي بور، المدير الفنى لمنتخب هولندا، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة كل من تركيا ولاتفيا وجبل طارق فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب هولندا نظيره التركى الأربعاء 24 مارس ثم يلتقى مع لاتفيا السبت 27 مارس وأخيرًا جبل طارق الثلاثاء 30 مارس.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الهولندى على موقع تويتر، قائمة الطواحين الهولندية التى ضمت 36 لاعبا والتى جاءت كالتالي:

وتضم القائمة كل من باتريك فان أنهولت " كريستال بالاس"، رايان بابل "جالطة سراي"، دوني فان دي بيك "مانشستر يونايتد"، ستيفين بيرجويس "فينورد"، ستيفين بيرجوين "توتنهام’’، ماركو بيزوت "ألكمار"، دالي بليند "أياكس"، ياسبر سيليسين "فالنسيا"، ممفيس ديباي "ليون"، جويل دروميل "تفينتي"، دينزل دومفريز "أيندهوفن"، ريان جرافينبيرش "أياكس"، فرينكي دي يونج "برشلونة"، دونييل مالين "أيندهوفن"، لوك دي يونج "إشبيلية"، دافي كلاسن "أياكس"، تيم كرول "نوريتش"، ماتياس دي ليخت "يوفنتوس"، كوينسي بروميس "سبارتاك موسكو"، مارتين دي رون "أتالانتا"، مارتن ستيكلينبرج "أياكس"، كالفين ستينجس "ألكمار"، كيني تيتي "جنوى"، كيفين ستروتمان "ماينز"، ستيفين دي فري "إنتر ميلان"، توني فيلهينا "كراسنودار"، فيلتمان "برايتون"، جورجينيو فينالدوم "ليفربول "، ووت وهورست "فولفسبورج" أوين ويندال "ألكمار".