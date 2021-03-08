شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد إصابة كريم نيدفيد واللاعب يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، إن كريم نيدفيد كان قريبًا من العودة للتدريبات إلا أنه عانى الفترة الأخيرة من رشح جديد في الركبة.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية: «نيدفيد قطع شوطًا كبيرًا في العلاج والتعافي من الإصابة بغضروف الركبة قبل أسبوعين، وكان جاهزا للمشاركة في التدريبات أول مارس».

وتابع عبدالحفيظ: «اللاعب اشتكى من وجود رشح خفيف في الركبة وهو ما سيؤخر عودته للملاعب، نفتقده كثيرا وموقف الأهلي معه محترم فهو مصاب منذ فترة طويلة لكننا ندعمه».

وغاب كريم نيدفيد لأكثر من عامين بسبب الإصابة والخضوع لأكثر من جراحة في غضروف الركبة.