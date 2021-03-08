شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم صادم لمحمد صلاح ولاعبي ليفربول من المواقع الإنجليزية بعد مباراتهم أمام فولهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت أمس مباراة ليفربول ضد فولهام في الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي، حيث انتهت المباراة بهزيمة الريدز بهدف مقابل لا شيء وعلى ملعبه في أنفيلد ليواصل نتائجه المخيبة للآمال، وليضيف فولهام إلى رصيده 3 نقاط غالية يحتل بها المركز 18 برصيد 26 نقطة وفي انتظار باقي مباريات الجولة، ويتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 43 ويتراجع إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تقييم لاعبي ليفربول كان سيئا من المواقع والصحف الإنجليزية حيث حصل غالبيتهم على تقييم أقل من 5 درجات من أصل 10، حيث حصل أفضل اللاعبين على متوسط تقييم 5.7 وهما اللاعبان نابي كيتا ونات فيليبس، يليهما الحارس أليسون بمتوسط تقييم 5.5، ثم اللاعب جوتا بتقييم 5.1 درجة، أما أسوأ اللاعبين فقد حصل على متوسط تقييم 4.5 وهو اللاعب نيكو ويليامز يليه لاعبنا محمد صلاح بمتوسط تقييم 4.6 درجة ليحل بالمركز الثاني كأسوأ اللاعبين أداءً في هذه المباراة، وفقا لتقييم المواقع، ثم جاء بعدهما اللاعبان شاكيري وجميس ميلنر بتقييم 4.7 درجة.

وفيما يلي تقييم محمد صلاح ولاعبي ليفربول بعد مباراتهم أما فولهام في الدوري الإنجليزي: