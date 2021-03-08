ختام رائع للمرحلة الثانية من كأس الإمارات للقوس والسهم

نظم اتحاد الإمارات للقوس والسهم، منافسات المرحلة الثانية من بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم، في ضيافة نادي دبي لأصحاب الهمم، وتميزت بمشاركة واسعة وتنافس قوي، بما انعكس على توزع ألقاب الفئات الست الرئيسية بين الأندية، لتؤكد البطولة خطوات عمل الاتحاد وفق الاستراتيجية التي يسعى من خلالها إلى تطوير المستويات وبناء الأبطال والعمل على نشر وتعزيز قاعدة الممارسين.

حضر منافسات البطولة وقام بتتويج الفائزين حسن المزروعي الأمين العام لاتحاد القوس والسهم، وعبدالله الظنحاني رئيس لجنة الإعلام والتواصل في الاتحاد، وهند الحوسني المديرة المالية.

وتنافس 45 لاعباً ولاعبة من 10 أندية من مختلف إمارات الدولة، وحقق أحمد الكعبي من نادي المدام ذهبية القوس الأولمبي للرجال، يليه أسامة سيتي من نادي الشارقة ثانياً، وعلي الكتيبي من نادي المدام ثالثاً.

ونالت عائشة آل علي من نادي سيدات الشارقة ذهبية القوس الأولمبي للسيدات، تليها لمبريني دفاي من نادي رماة دبي، وكانت في المركز الثالث حصة العوضي من نادي سيدات الشارقة.

وحصد نادي الحمرية المراكز الثلاثة الأولى في القوس الأولمبي للشباب، عن طريق عبد الرحمن وميض، ورحمة الشامسي، وعبد الرحمن محمد، على التوالي.

وحقق عمرو غانم من نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ذهبية القوس المركب للرجال، يليه يوهان روسوف من نادي رماة دبي، ثم أيوب قاسم من نادي دبي لأصحاب الهمم.

وحققت باتلي موهيني من نادي رماة دبي ذهبية القوس المركب للسيدات، تلتها أميرة نادر وأماندا كاترنبيرج من نادي العين للفروسية والرماية والجولف في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وكسب عبد الرحمن باكوس من نادي دبي لأصحاب الهمم، ذهبية القوس المركب لأصحاب الهمم، تلاه غلام خورشد من نفس النادي في المركز الثاني، وحبيب البلوشي من نادي الثقة للمعاقين في المركز الثالث.

وعبر حسن المزروعي أمين عام اتحاد القوس والسهم، عن تقديره لجهود الأندية في إعداد الرماة بما انعكس على المستويات القوية والتقارب الكبير وتوزع الألقاب بينها، وهو ما يعزز من المكاسب التي يتطلع اتحاد اللعبة لتحقيقها على المدى الطويل، وفق استراتيجية تقوم على النهج الشامل في إعداد الأبطال وجعل قاعدة الممارسين تتوسع على نطاق الدولة.

