شكرا لقرائتكم خبر عن كفيتوفا تعزز موقعها بالمركز العاشر في تصنيف المحترفات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

عززت التشيكية بترا كفيتوفا موقعها في المركز العاشر على صدارة تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات الصادر الاثنين، وذلك عقب تتويجها بلقب بطلة دورة قطر المفتوحة.

وأحرزت كفيتوفا السبت لقبها الثاني في قطر بعد تتويجها عام 2018، والأول منذ فوزها بدورة شتوتغارت في أبريل/نيسان 2019، والثامن والعشرين في مسيرتها الاحترافية المرصعة بلقبين كبيرين في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عامي 2011 و2014.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرين الأولى، وبقيت الأسترالية آشلي بارتي في الصدارة بفارق مريح عن مطاردتها المباشرة اليابانية ناومي أوساكا.

وفيما يأتي تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9186 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7835

3- الرومانية سيمونا هاليب 7255

4- الأمريكية صوفيا كينين 5760

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5370

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205

7- الأمريكية سيرينا وليامس 4915

8- البيلاروسية آرينا سابالينكا 4810

9- الكندية بيانكا أندرييسكو 4735

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4571