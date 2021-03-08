شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تحتفل بيوم المرأة العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة احتفالية باليوم المرأة العالمي، صباح اليوم، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحى والدكتور جورج مكرم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، منال عيد مسئول برامج السكان بمنظمة الأمم المتحدة للسكان.

وأكد أشرف صبحى أن هذه الاحتفالية تعد بمثابة التقدير للجهود الجمة التى تقدمها المرأة للمجتمع، فهى بداية للمنظومة المجتمعية فهى التى تؤسس للأسرة من جهة التربية والتثقيف والتنشئة للفتيات ليصبحن فاعلات فى المجتمع.

وأضاف "صبحي" أن الدولة المصرية منذ الوهلة الأولى تهتم بالمرأة، وهو ما تؤكد عليه القيادة السياسية وتدعمه فى كافة المحافل، وانبثاقاً من هذه الرؤية بدور المرأة فى تشكيل وعى الأمة أفردت له وزارة الشباب والرياضة العديد من المشروعات والأنشطة المتنوعة التى تهتم بالمرأة فى كافة المجالات.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، "منفتحون للتعاون مع مختلف الجهات فى تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات الخاصة بالمرأة المصرية على مستوى جميع المحافظات، والعمل على تنمية مهاراتهن".

من جهته قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، "إننا فى صندوق الأمم المتحدة سعداء بمشاركة الوزارة فى هذه الاحتفالية التى يتم تكريم المرأة بها، فى ظل الظروف الحالية الصعبة التى يمر بها العالم فى ظل فيروس كورونا"، مشيراً إلى نجاح التعاون بين الوزارة والصندوق فى الفترة الماضية.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيديو عن المسابقة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "المرأة التى دعمتني"، والتى تهتم باختيار الشخصيات المؤثرة من السيدات فى مجتمعنا المصري، والأكثر تأثيراً وتكريمها من خلال احتفالية اليوم العالمى للمرأة 2021، وذلك من خلال تصوير فيديو لا تتعدى مدته دقيقتين وذلك خلال الفترة من 1 مارس 2021 حتى 6 مارس 2021، وتم اختيار 5 فيديوهات بناءً على أعلى Reacts – Comments وتكريم كل من القائم بعمل الفيديو والسيدات الموجه لهن الفيديو.



احتفالية الشباب والرياضة في اليوم العالمي للمرأة



الشباب والرياضة تحتفل باليوم العالمي للمراة



اليوم العالمي للمرأة فى احتفالية الشباب والرياضة



اليوم العالمي للمراة