شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يغيب عن مران الأهلي قبل 48 ساعة من مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش. واكتفى أيمن أشرف بأداء جلسة في الجيم بعد تعرضه لإجهاد عام، وفضل الجهاز الفني منحه راحة من المران الجماعي اليوم؛ للتخلص من حالة الإجهاد قبل انتظامه في مران الأهلي من جديد استعدادا للمرحلة المقبلة.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على الحديث مع أيمن أشرف للاطمئنان على حالته. ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

إصابة أيمن أشرف تمثل قلق للجهاز الفنى قبل لقاء الإسماعيلى بسبب غياب الثنائى على معلول ومحمود وحيد ثنائى الجبهة اليسرى حيث لم يتبق سوى أيمن أشرف الذى حصل على هذه الراحلة حتي يتلاشى زيادة الإجهاد لدى اللاعب ما قد يعيق مشاركته في مباراة الدراويش التى يعول عليها الجهاز الفني الكثير من أجل خصد النقاط الثلاث والزحف نحو قمة الدورى التى يتصدرها الزمالك.

على صعيد متصل، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق جاهزاً لمواجهة الإسماعيلي في أي مكان سواء كان في برج العرب بالإسكندرية أو فى الإسماعيلية على ملعب الدراويش.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية، الأهلي ليس طرفاً في أزمة ملعب مباراة الأهلي والاسماعيلي، وليس لدينا أي أزمة في أى وقت من الأوقات للعب في الاسماعيلية أو في أي مكان، لا أختار الملعب هذا ليس قراري والعلاقة بيننا وبين الإسماعيلي أكثر من رائعة.