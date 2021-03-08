شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عبد الفضيل يحكي تخلفه عن السفر للجونة قبل نهائي أفريقيا 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج.

كما يكون لغرفة ملابس الأندية دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

يحكي شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق، أن كواليس تخلفه عن السفر مع فريقه إلى الجونة استعدادا لمواجهة القطن الكاميرونى ببطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2012، وهي النسخة التي فاز فيها الأهلي بلقب النجمة السابعة في مشواره القاري.

قال: "قبل مباراة القطن الكاميروني في الجونة كان من المفترض أن نتجمع في المطار الساعة الحادية عشر صباحًا لكنني كنت أظن أن الميعاد في الثالثة عصرًا، وحصل خلط عندي في المواعيد وكنت فاكر السفر الساعة 3 عصرًا، ومن المفترض أن نؤدى آخر مران قبل المباراة في الجونة وسافر الفريق للجونة".

تابع: "الجميع كان بيدور علي ومش لاقيني وبعتولي ناس على بيتي يدوروا عليا، وبعدها تم حجز مقعد لي على الطائرة التالية ولحقت بالمران قبل بدايته وتقبلوا عذري ووقعت عقوبة تأخير موقف لا يمكن نسيانه لكنه الحمد لله عدى".