شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعالج أخطاء لاعبى الزمالك قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على جمع الأخطاء التى وقع فيها لاعبو فريقه خلال المباريات الأخيرة ببطولة الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا للعمل على تصحيحها وتفادى الوقوع فيها مرة أخرى، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا فى المباراة المقرر لها مساء الخميس المقبل، بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وأعاد باتشيكو مشاهدة مباراة الزمالك أمام الترجى التونسى التى جمعتهما مساء السبت الماضى باستاد رادس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بخسارة أبناء ميت عقبة بنتيجة 3 / 1، ليتأزم موقف الفارس الأبيض ويتوقف رصيده عند نقطتين فى المركز الثالث خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط والترجى التونسى صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط، وتونجيث السنغالى فى المركز الأخير بنقطة واحدة.

ووقف باتشيكو على الأخطاء التى ارتكبها لاعبو فريقه سواء فى خط الدفاع أو فى خط الهجوم، كما جمع الخواجة البرتغالى الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى المواجهات الأخيرة بالدورى وكانت أمام وادى دجلة وانتهت بالتعادل السلبى.

ويرغب باتشيكو فى معالجة الأخطاء الفنية التى ارتكبها لاعبو الزمالك فى المباريات الأخيرة، أبرزها عدم التمركز الجيد فى خط الدفاع، مع اهدار العديد من الفرص فى خط الهجوم، مما أدى لدخول الفريق فى دوامة الحسابات حتى يضمن التأهل لدور الـ 8 بدورى الأبطال.

وطالبت إدارة النادى من فريق الكرة العمل على فتح صفحة جديدة فى أسرع وقت، وطى صفحة الخسارة من الترجى، والتركيز فى المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة سيراميكا، والتى ستكون أول نقطة فى استعادة لاعبى الزمالك الثقة فى أنفسهم والنهوض سريعًا لمواصلة المنافسة فى بطولة أفريقيا التى مازال الأمل بها لم ينته.