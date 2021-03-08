شكرا لقرائتكم خبر عن مران الاهلي.. محاضرة فنية لموسيماني وتأهيل معلول ووليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم، الاثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها مساء الأربعاء المقبل .

وشهدت جلسة موسيمانى الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلى المرتقبة بعد غدٍ الأربعاء، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز حتى يحقق الفريق الفوز ومواصلة الزحف نحو صدارة البطولة، خاصة أن الفريق كان قد حقق فوزا صعبا فى الوقت الضائع على طلائع الجيش فى آخر مبارياته فى الدورى قبل الانتقال للعب فى دروى ابطال افريقيا .

كما شهدت الجلسة الحديث عن الوحدات التدريبية المتنوعة التى سيخضع لها اللاعبون فى مران اليوم والتى يعتمد فيها موسيمانى على الخطة التى سيواجه بها الإسماعيلى، بعدما شاهد الجهاز الفنى عدة مباريات للدراويش فى الفترة الأخيرة مع الجهاز الفنى الجديد والصفقات الجديدة التى دعمت بها ادارة الدراويش الفريق فى الانتقالات الشتوية الماضية .

يذكر أن الأهلى واصل تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقبلة فى منافسات الدورى الممتاز.

فيما واصل وليد سليمان، وعلى معلول، لاعبا الفريق تنفيذ برنامجهما التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية، ومن المتوقع أن ينضم معلول لتدريبات الفريق ليكون جاهزاً للسفر مع الفريق إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 16 مارس الجارى، بينما ينضم وليد سليمان للتدريبات الجماعية عقب عودة الفريق من الكونغو.

وأدى الثنائى تدريبات بدنية قوية اليوم فى إطار تحضيرهما للمرحلة المقبلة.