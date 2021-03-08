شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر انسحاب تونجيث السنغالى على فرص تأهل الزمالك بأفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقدت الأمور داخل مجموعة الزمالك بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد الأنباء التى خرجت تؤكد انسحاب تونجيث السنغالى بعد القرار الذى أعلنه مسئولو اتحاد الكرة السنغالى بتجميد النشاط الكروى فى البلاد، وهو ما يعنى انسحاب تونجيث من دور المجموعات لتتسأل الجماهير عن فرص الفريق الأبيض فى الصعود وهل سيؤثر انسحاب أبناء التيرانجا على صعود الزمالك؟.

وطبقاً لمصدر مسئول داخل الاتحاد الأفريقي، أكد أن اللائحة الخاصة بدورى أبطال أفريقيا تؤكد أنه طبقا للمادة الـ 14 فإنه حال انسحاب أى فريق بعد نهاية الدور الأول من المجموعات يتم احتساب باقى مبارياته خاسراً 3-0، مع اعتماد نتائج مبارياته التى خاضها دون تغيير، وهو ما سيضع الزمالك فى موقف صعب فى ظل تعادله فى المباراة التى جرت بينه وبين تونجيث بالسنغال، بينما حقق الترجى التونسى ومولودية الجزائرى الفوز على نفس الفريق ليصبح الفريق الأبيض أكبر الخاسرين من انسحاب تونجيث .

وتأزم موقف الزمالك فى مجموعته بشكل كبير بعد الهزيمة أمام الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة للمجموعة وتجميد رصيده عند نقطتين فقط فى المركز الثالث، وأصبح لزاماً عليه تحقيق الفوز على الترجى فى اللقاء المقبل، بالإضافة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مولودية بالجزائر مع الانتظار لنتيجة الفريق الجزائرى أمام الترجى بتونس.

ويحتل الترجى التونسى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحل مولودية الجزائرى فى المركز الثانى برصيد 5 نقاط، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل تونجيث مؤخرة المجموعة برصيد نقطة وحيدة.