شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: علاقتنا بالأهلي طيبة.. وعبد الرحمن مجدى قريب من قائمة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلي، على حسن العلاقات التى تجمع بين الدراويش والأهلى، خاصة خلال الأيام الأخيرة، رغم قرار اتحاد الكرة مؤخراً بتغيير ملعب مباراة الفريقين لتقام على ملعب برج العرب بدلاً من الإسكندرية ضمن مسابقة الدورى العام.

وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، اتحاد الكرة أرسل إلينا أن مباراة الأهلى ستكون على استاد الإسكندرية ورتبنا كل الأمور وفقاً لذلك وحجزنا فندق الإقامة، وبعد ذلك فوجئنا بتغيير الملعب، والعلاقات خلال هذه الأيام طيبة جدا مع الأهلي، ولكن الجدول مضغوط.

وأضاف متحدث الإسماعيلى، مباراتا الأهلى والاسماعيلي فى الدور الأول والثانى ستكونا فى برج العرب، ولدينا كم كبير من الإصابات، من بينهم البدرى وأحمد أيمن رباط صليبي، وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى شاركا فى التدريبات، وعبد الرحمن الأقرب للعودة إلى صفوف الفريق.

واختتم وحيد قائلا، باهر كانت لديه إصابة مركبة ركبته اصطدمت بالعارضة فى مباراة الجونة وعانى من قطع الغضروف ولكنه استعجل العودة لذلك تجددت الإصابة ولكنه نزل بالأمس الملعب وهذه خطوة جيدة، ومن الوارد ضم عبد الرحمن مجدى لقائمة مباراة الأهلي.

من جهته أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن الفريق الأحمر جاهزاً لمواجهة الإسماعيلى فى أى مكان، سواء كان فى برج العرب بالإسكندرية أو فى الإسماعيلية على ملعب الدراويش، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين بالدورى العام، والمقرر إقامته الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات إذاعية: الأهلى ليس طرفاً فى أزمة ملعب مباراة الأهلى والاسماعيلي، وليس لدينا أى أزمة فى أى وقت من الأوقات للعب فى الاسماعيلية أو فى أى مكان، لا أختار الملعب هذا ليس قرارى والعلاقة بيننا وبين الإسماعيلى أكثر من رائعة.