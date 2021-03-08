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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ملك إسلام لاعبة الطائرة: نفسى أكون دكتورة.. وبحب المكرونة والحمام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ملك إسلام" لاعبة كرة الطائرة فى نادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
اللاعبة بعيدا عن الرياضة
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الرسم، بحب الرسم جدا
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
المكرونة والحمام
ملك اسلام
من نجمك المفضل؟
أمينة خليل
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب بحب كل أغانيه حلوة القديمة والجديدة.
اللاعبة على البحر
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
أنا بحب الرياضة جدا بس لو هكون حاجة بعيد عن الرياضة نفسى أكون دكتورة.
لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟
بمشى بسرعة عشان الموقف ينتهى.
على البحر
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
جميلة عوض
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
طبعا الكلاسيك بيكون أرقى واشيك .
ملك اسلام ماجد
ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟
مش هيكون فارق معايا التخصص المهم يكون شخص مناسب وعلى خلق.
لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟
هرفض طبعا وبشدة جدا.
ملك اللاعبة بنادى سموحة