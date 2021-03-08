مش هيكون فارق معايا التخصص المهم يكون شخص مناسب وعلى خلق.

أنا بحب الرياضة جدا بس لو هكون حاجة بعيد عن الرياضة نفسى أكون دكتورة.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

اللاعبة بعيدا عن الرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ملك إسلام لاعبة الطائرة: نفسى أكون دكتورة.. وبحب المكرونة والحمام والان مع تفاصيل الخبر

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات