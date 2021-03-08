شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهنئ برشلونة برئيسه الجديد خوان لابورتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابها على فيس بوك، على تهنئة نادي برشلونة الإسباني برئيسه الجديد، وكتبت صفحة الأهلي: "تهنئة من رئيسنا إلى رئيسكم الجديد".



الاهلي

وفاز خوان لابورتا رسميا بانتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني، ليتولى مهمة إدارة النادي الكتالوني، خلفًا للإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي استقال من منصبه استجابة لمطالب جماهير النادي الكتالوني.

وحصد لابورتا 57.69% من أصوات أعضاء نادي برشلونة، متفوقًا على الثنائي فيكتور فونت وتوني فريشيا.

وكانت تقارير قد أشارت إلى حسم خوان لابورتا منصب رئيس نادي برشلونة، متفوقًا على منافسيه في الانتخابات، فيكتور فونت وتوني فريشيا على وذلك طبقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية المقربة من البارسا.

وظهر لابورتا في مقطع فيديو وهو يهلل ويرقص مع أنصاره ابتهاجا بالفوز المنتظر لرئاسة برشلونة، فيما خيم الحزن على وجهي فونت وفريشيا.

وكان النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، قد أدلى بصوته اليوم، في مقر صناديق الاقتراع للمشاركة فى انتخابات النادي، ومنح صوته لخوان لابورتا، حيث يعد البرغوث من أشد مؤيديه للعودة لقيادة برشلونة.

وأقيمت العملية الانتخابية لرئاسة برشلونة، بدءاً من التاسعة صباح اليوم، وانتهت في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشارك حوالي 57 ألف عضو من إجمالي 87 ألف عضو بالجمعية العمومية في العملية الانتخابية لنادي برشلونة، من بينهم 20 ألفا و663 عضوا صوتوا فعليا عبر البريد الإلكتروني.