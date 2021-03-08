شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية ظهر اليوم، الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتدرب الاهلي عصر اليوم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها بملعب برج العرب، بعدما أعلن اتحاد الكرة المصرى أمس إقامة اللقاء على ملعب برج العرب بدلا من الإسكندرية.

وتُعد مباراة الإسماعيلي هى الأخيرة للأهلي قبل السفر للكونغو بعد أيام لمواجهة فريق فيتا كلوب في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وينتظر الجهاز الفني للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى نتيجة المسحة غدا الثلاثاء من أجل اختيار القائمة النهائى الخاصة بلقاء الإسماعيلى حتي يتجنب اختيار أي من اللاعبين قد تظهر عينته ايجابية مؤكدا على جميع اللاعبين ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية حتي يؤكد على سلامة الجميع.

ومن المتوقع أن يعلن الجهاز الفني القائمة غدا الثلاثاء والتي سيكون من بينها محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد رمضان بيكهام وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد مجدي قفشة ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا غدا الثلاثاء استعدادًا للمباراة التي تقام فى السابعة والنصف من مساء الأربعاء.

ويغيب عن المباراة الثنائى محمود وحيد الذى يعانى من تمزق فى العضلة الخلفية وأيضا علي معلول الذى كان يعاني من إصابة تعرض لها فى لقاء بايرن ميونخ بكأس العالم للاندية، كما يغيب أيضا وليد سليمان الذى لم يتماثل للشفاء من إصابة الخلفية.