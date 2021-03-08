شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك فى حالة انعقاد مستمر لتصحيح أوضاع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، فى حالة انعقاد مستمر لحين اتخاذ كافة القرارات التى من شأنها تصحيح الأوضاع بالفريق الكروى الأول، خاصة بعد الخسارة من الترجى التونسى في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى على ستاد رادس، بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بخسارة أبناء ميت عقبة بنتيجة 3 / 1.

خسارة الزمالك من الترجى أزمت موقفه فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وأصبح الأمل ضعيف فى تأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية بالبطولة، الأمر الذى دفع اللجنة المكلفة بإدارة النادى للانعقاد المستمر لحين اتخاذ كافة القرارات لتصحيح الأوضاع.

اجتماع لجنة الزمالك أقيم فى الرابعة والنصف مساء أمس الأحد، ومازال فى حالة انعقاد، خاصة وإن اللجنة ترغب فى تصحيح كافة الجوانب وليس تصحيح جزئ، مما أدى لدراسة كافة الجوانب وعدم التسرع فى اتخاذ أى قرار.

فى الوقت ذاته يعمل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه خلال مواجهة الترجى، والتمسك بأمل التأهل وتحقيق الفوز على الترجى فى القاهرة والمقرر له يوم 16 من الشهر الجارى.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط والترجي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط، وتونجيث السنغالى في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويتسعد الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء الخميس المقبل، بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز،