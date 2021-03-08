شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: موسيماني لازم يصدق أنه مدرب للأهلي.. وكهربا مطالب بالتعلم من أخطائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح أحمد حسن، نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب القلعة الحمراء بضرورة التعلم من أخطائه ليحافظ على مكانته عند الجماهير، وذلك بعدما تعرض اللاعب لعقوبة الإيقاف لمدة شهر وغرامة 200 ألف جنيه من الجهاز الفنى للأهلى لعدم الانضباط.

وقال الصقر عبر برنامج "وان تو" مع سيف زاهر، "بإيدك تعمل لنفسك اسم وتاريخ وبإيدك تخسر تعاطف الجماهير، كهربا ليس لاعباً صغيراً ويجب أن يعلم أنه لا يوجد نادٍ يقف على لاعب، اللاعب هو من يخسر والجماهير ترتبط باللاعب صاحب الفنيات العالية وسلوكيات العالية، ويجب أن يتعلم كهربا من أخطائه، ولو لم يتعلم سيفقد مكانة كبيرة".

وعن أداء الأهلى أمام فيتا كلوب فى دورى أبطال أفريقيا قال "الصقر"، الأهلى كان حظه سيئا جداً وأهدر 10 أهداف محققة، واللوم هنا يكون على اللاعبين لأنهم استسهلوا اللقاء وحدث نوع من الصدمة واستقبلوا هدفا، وأرى أن موسيمانى لازم يصدق أنه مدير فنى للأهلي، ويجب أن يجازف، إذا كنت تريد منح الفرصة لبواليا فلا يجب أن تخلص عليه، وأرى أنه لاعب جيد ولكن بنتيجة التعادل الأهلى بحاجة للعب بثنائى هجومي، أنت غيرت بواليا بمحمد شريف مهاجم بمهاجم كنت تحتاج للمجازفة واللعب بثنائى هجوم صريح، حتى تغيير ديانج فتح وسط الملعب."

وتابع حسن، "من وجهة نظرى ديانج لاعب أساسى يجب أن يتم وضعه وبعد ذلك يوضع باقى التشكيل، الأمر كله يرجع لحظ سيئ بشكل كبير جداً، والموقف أصبح صعباً وهو درس يجب أن يستفيد منه اللاعبون والمدرب وموسيمانى حتى الآن لم يضع تشكيلا ثابتا للأهلى ولم ير التشكيل الأمثل للفريق".

واختتم الصقر قائلا، "لا أتمنى أن يندم الأهلى على مباراة فيتا كلوب، لأنه على الأقل كان الأهلى ينهيها بفوز يصل لـ 5 أهداف".