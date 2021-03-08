شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: صفحة مزيفة ادعت إنهاء التجديد لـ ساسي.. وحسم الملف خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، عن وجود صفحة مزيفة تحمل اسم فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، ادعت أن اللاعب أنهى تجديد تعاقده لنادى الزمالك بعد تنازله عن مبالغ ضخمة، حباً فى البقاء بالقلعة البيضاء.

وقال عصام سالم فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم"، كانت هناك صفحة تحمل اسم فرجانى ساسى بالأمس، ادعت أن اللاعب وافق على التجديد 4 سنوات بعد تنازله عن مبالغ ضخمة حباً فى نادى الزمالك، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة، والمفاوضات مستمرة ونسعى لتقريب وجهات النظر والرغبة متبادلة بين الطرفين لبقاء اللاعب، الحسم خلال أسبوعين على الأكثر، سواء بتجديد تعاقد اللاعب أو رحيله.

واستغل مسئولو الزمالك التواجد فى تونس لمواجهة الترجى لعقد جلسة مع مهند عون وكيل أعمال الدولى التونسى فرجانى ساسى لحسم موقفه من التجديد للزمالك، حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، وترغب الإدارة فى استمرار اللاعب وعدم رحيله، كما يرغب ساسى فى ذلك، إلا أن هناك بعض النقاط تتم مناقشتها بين الطرفين قبل الاتفاق الرسمي.

وقال اللواء عماد عبد العزيز، "هناك خطوات تُتخذ فى هذا الملف، وسيتم إعلان الموقف النهائى بشأن اللاعب فور حسم الأمر، سواء باستمراره أو لا، ولكن لا يجوز الحديث عن التجديد دون حسم الأمر".

على صعيد مختلف، يغلق الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو ملف دورى أبطال أفريقيا بعد مواجهة الترجى أمس السبت، حيث خسر فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب رادس، ويبدأ الزمالك الاستعداد لمواجهة نظيره سيراميكا فى المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر المسابقة، خاصة أن الفارس الأبيض يبحث عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعويض التعادل السلبى الأخير أمام وادى دجلة.