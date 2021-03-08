شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ السودانى السابق يرشح الأهلى للتأهل الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح نصر الدين النابى، المدير الفنى السابق للمريخ السودانى، النادى الأهلى وسيمبا التنزانى للتأهل من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، على حساب فيتا كلوب والمريخ السوداني، وقال النابى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "الأهلى ليس بحاجة لشهادة منى، صحيح أنه يمر بفترة من النقد، لكن كلامى تم تحريفه عن الأهلي، ولم أنتقد الأهلى أو موسيمانى، ومباراة الأهلى كانت أصعب على فيتا كلوب، والذى لعب جيداً فقط خارج الأرض ولكن على أرضه ليس لديهم نفس النظام والتركيز".

وأضاف مدرب المريخ السابق، أرشح الأهلي وسيمبا للتأهل من دور المجموعات لأنهم إذا فازوا على المريخ سيتأهلون، والبطاقة الثانية ستكون بين الأهلى وفيتا كلوب وبطل مصر قادر على تعويض النتيجة فى الكونغو ليس تعاطفاً مع الأهلى ولكن هذا واقع.

وعن كواليس استقالته من تدريب المريخ قال النابى، قلت إن نادى المريخ جاهز لدورى المجموعات، واعتمدت على ما شاهدته فى بعض المباريات بتلك الفترة، ثم فوجئت بالمستوى المهزوز فى المستويات الأولى بأفريقيا، خاصة بالناحية البدنية، والفريق لم يخض فترة إعداد بدنى قبل بداية الموسم ولم تكن هناك رؤية فنية قبل تولى المسئولية، لأول مرة يحدث أمر مثل هذا بالنادى ربما لقلة خبرة الإدارة.

وأوضح أنه طبيعى أن يحدث للفريق دروب بدنى بعد 5 أو 6 أسابيع، وتبدأ الأخطاء والتشرد الذهنى والأخطاء الفنية، وفى كل 3 أيام كنا نخوض مباراة بالدوري، وخضت 6 مباريات بين أفريقية ومحلية فى فترة قصيرة وهذه المشكلة عرضتها على مجلس الإدارة وقالوا مجهودك فى دورى المجموعات اللى تقدر عليه.

واختتم مدرب المريخ السابق، كنت شجاعاً وقبلت تدريب المريخ ليس لأسباب مادية ولكن لثقتى فى إمكانياتي، وقبل مباراة سيمبا كان لدى غياب 14 لاعبا عن اللقاء، وبعد 10 دقائق من المباراة أصيب لاعب ولم يكن لدى مدافع بديل لدخول الملعب، وواجهنا سوء توفيق، ورئيس المريخ يتدخل فى التشكيل بالتليفون أثناء المباريات ولم أقبل هذا.