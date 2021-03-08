تعرف على فرص تأهل الأهلي والزمالك لدور الـ8 فى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - صدم الأهلي والزمالك عشاقهما بمستوى باهت وأداء متراجع فى دور المجموعات لتتعقد الحسابات ويصبح كلا الفريقين مهدداً بالخروج مبكراً من مشوار الأميرة الأفريقية، وفى المركز الثالث استقر الأهلي والزمالك كل فى مجموعته، لتتعقد حسابات وفرص التأهل من هذا الدور، رغم التوقعات التى رشحتهما للتأهل نظراً لقوة الفريقين وضعف المنافسين، وهو ما أظهرته المباريات، غير أن القطبين فرطا بسهولة فى نقاط سهلة كانت في المتناول، ليدخلا في "حسبة برمة".
نستعرض فى السطور التالية فرص تأهل الأهلي والزمالك إلى الدور ربع النهائي وموقف كل فريق بمجموعته.ترتيب مجموعة الأهلي
تربع سيمبا التنزاني على عرش الصدارة في مجموعة الأهلي بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما احتل فيتا كلوب المركز الثاني وتراجع الأهلي للمركز الثالث بينما تذيل المريخ السوداني مجموعته، وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:
1ـ سيمبا التنزاني: 7 نقاط
2ـ فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط
3ـ الأهلي: 4 نقاط
4ـ المريخ السوداني: نقطة واحدةالمباريات المتبقية للأهلي
يخوض الأهلي 3 مواجهات أخيرة فى دور المجموعات، حيث يخرج لمواجهة فيتا كلوب بالكونغو، ثم يلتقى المريخ السوداني فى السودان، ويعود أخيراً إلى القاهرة لمواجهة سيمبا التنزانى.فرص تأهل الأهلي 1ـ السيناريو الأسعد.. الفوز بجميع المباريات = 13 نقطة
طبقاً لهذا السيناريو سيحصد المارد الأحمر 9 نقاط من 3 مباريات ليفوز على الثلاث فرق داخل وخارج أرضه، ويرفع رصيده بالمجموعة إلى النقطة 13 عندها يتساوى مع سيمبا التنزاني فى حال فوزه على المريخ وفيتا كلوب وستحكم المواجهات المباشرة صاحب المركز الأول.2ـ التأهل بـ 11 نقطة
فى هذه الحالة سيفوز الأهلي على سيمبا بالقاهرة والمريخ بالسودان، ويتعادل مع فيتا كلوب في الكونغو، ليحصد 7 نقاط ويرفع رصيده للنقطة 11، وسيكون الأهلي بحاجة إلى خسارة فيتا كلوب فى إحدى مبارياته أمام سيمبا أو المريخ، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط.3ـ التأهل بـ 9 نقاط
فى هذه الحالة سيكون الأهلي تعادل فى المباراتين خارج أرضه مع فيتا كلوب والمريخ وفاز على سيمبا فى القاهرة، ليحصد 5 نقاط ويرفع رصيده إلى النقطة 9، وهنا سيكون الأهلي بحاجة لخسارة فيتا إحدى مبارياته أيضاً ليتجمد رصيده عند النقطة 8.4ـ التأهل بالنقطة 8
وطبقاً لذلك سيكون الأهلي خسر إحدى مبارياته وفاز فى أخرى وتعادل فى مثلها، ليحصد 4 نقاط ويرفع رصيده للنقطة 8، وعندها سيتأهل الأهلي بشرط خسارة سيمبا مباراتين من الثلاث مباريات المتبقية ليتوقف رصيده عند النقطة 7.
تربع الترجي التونسي على عرش مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد ثلاثيته في شباك القلعة البيضاء، برصيد 7 نقاط، بينما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:
1ـ الترجي التونسي: 7 نقاط
2ـ مولودية الجزائر: 5 نقاط
3ـ الزمالك: نقطتين
4ـ تونجيث: نقطة واحدةفرص تأهل الزمالك من دور المجموعات 1ـ سيناريو سعيد.. الفوز بجميع المباريات
في حال فوز الزمالك بجميع مبارياته المقبلة يحصد الفريق الأبيض 9 نقاط ويرفع رصيده إلى النقطة 11، ويتأهل معها مباشرة إلى ربع نهائي دوري الأبطال، والفرصة لا تزال في يد الفريق الأبيض، خاصة أنه سيخوض مباراتين من ضمن الثلاثة على أرضه بالقاهرة، وبذلك يحسم الأبيض تأهله بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.2ـ التأهل عند 9 نقاط بشرطين
طبقًا لهذا السيناريو سيكون على الفريق الأبيض حصد 7 نقاط، عن طريق الفوز في كلتا مباراتيه بالقاهرة أمام تونجيث والترجي، والتعادل الإيجابي مع المولودية بالجزائر، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، وينتظر خسارة مولودية الجزائر لإحدى مبارياته أمام تونجيث أو الترجي ليتجمد رصيد الفريق الجزائري عند النقطة 9 نقاط، ولكن الفريق الأبيض سيتأهل عن طريق تفوقه في المواجهات المباشرة.3ـ التأهل عند 8 نقاط بشرطين
فى حال فوز الزمالك إحدى مباراتيه في القاهرة أمام الترجي أوتونجيث، وخسارة المباراة الأخرى سيحصد 3 نقاط وسيكون الفريق الأبيض مطالباً بالفوز على المولودية بالجزائر ليحصد 6 نقاط فقط ويرفع رصيده إلى النقطة 8، وهذا سيتطلب خسارة المولودية أمام الترجي أوتونجيث ليتوقف رصيده عند النقطة 8 ومعها يتأهل الزمالك بالمواجهات المباشرة أيضاً.