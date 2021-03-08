شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص تأهل الأهلي والزمالك لدور الـ8 فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدم الأهلي والزمالك عشاقهما بمستوى باهت وأداء متراجع فى دور المجموعات لتتعقد الحسابات ويصبح كلا الفريقين مهدداً بالخروج مبكراً من مشوار الأميرة الأفريقية، وفى المركز الثالث استقر الأهلي والزمالك كل فى مجموعته، لتتعقد حسابات وفرص التأهل من هذا الدور، رغم التوقعات التى رشحتهما للتأهل نظراً لقوة الفريقين وضعف المنافسين، وهو ما أظهرته المباريات، غير أن القطبين فرطا بسهولة فى نقاط سهلة كانت في المتناول، ليدخلا في "حسبة برمة".

نستعرض فى السطور التالية فرص تأهل الأهلي والزمالك إلى الدور ربع النهائي وموقف كل فريق بمجموعته.

ترتيب مجموعة الأهلي

تربع سيمبا التنزاني على عرش الصدارة في مجموعة الأهلي بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما احتل فيتا كلوب المركز الثاني وتراجع الأهلي للمركز الثالث بينما تذيل المريخ السوداني مجموعته، وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:

1ـ سيمبا التنزاني: 7 نقاط

2ـ فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

3ـ الأهلي: 4 نقاط

4ـ المريخ السوداني: نقطة واحدة

المباريات المتبقية للأهلي

يخوض الأهلي 3 مواجهات أخيرة فى دور المجموعات، حيث يخرج لمواجهة فيتا كلوب بالكونغو، ثم يلتقى المريخ السوداني فى السودان، ويعود أخيراً إلى القاهرة لمواجهة سيمبا التنزانى.

فرص تأهل الأهلي 1ـ السيناريو الأسعد.. الفوز بجميع المباريات = 13 نقطة

طبقاً لهذا السيناريو سيحصد المارد الأحمر 9 نقاط من 3 مباريات ليفوز على الثلاث فرق داخل وخارج أرضه، ويرفع رصيده بالمجموعة إلى النقطة 13 عندها يتساوى مع سيمبا التنزاني فى حال فوزه على المريخ وفيتا كلوب وستحكم المواجهات المباشرة صاحب المركز الأول.

2ـ التأهل بـ 11 نقطة

فى هذه الحالة سيفوز الأهلي على سيمبا بالقاهرة والمريخ بالسودان، ويتعادل مع فيتا كلوب في الكونغو، ليحصد 7 نقاط ويرفع رصيده للنقطة 11، وسيكون الأهلي بحاجة إلى خسارة فيتا كلوب فى إحدى مبارياته أمام سيمبا أو المريخ، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط.

3ـ التأهل بـ 9 نقاط

فى هذه الحالة سيكون الأهلي تعادل فى المباراتين خارج أرضه مع فيتا كلوب والمريخ وفاز على سيمبا فى القاهرة، ليحصد 5 نقاط ويرفع رصيده إلى النقطة 9، وهنا سيكون الأهلي بحاجة لخسارة فيتا إحدى مبارياته أيضاً ليتجمد رصيده عند النقطة 8.

4ـ التأهل بالنقطة 8

وطبقاً لذلك سيكون الأهلي خسر إحدى مبارياته وفاز فى أخرى وتعادل فى مثلها، ليحصد 4 نقاط ويرفع رصيده للنقطة 8، وعندها سيتأهل الأهلي بشرط خسارة سيمبا مباراتين من الثلاث مباريات المتبقية ليتوقف رصيده عند النقطة 7.