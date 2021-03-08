سلبية مسحة كورونا لغزل المحلة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدوري

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى غزل المحلة سلبية مسحة لاعبى الفريق استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري غدا، الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر للدورى الممتاز هذا الموسم،، ويدخل الغزل المباراة وفى رصيده 18 نقطة يحتل بها المركز المركز الحادى عشر فى جدول المسابقة الدورى المصرى الممتاز بعد فقد نقطتين فى الجولة الماضية بالتعادل مع البنك الأهلي.

وأبلغ مسئولو غزل المحلة اتحاد الكرة بسلبية مسحة لاعبى الفريق قبل مواجهة الاتحاد غدا، الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة، بقيادة خالد عيد، اختيار 22 لاعبًا للسفر لمواجهة الاتحاد السكندرى وضمت القائمة 22 لاعبا هم: محمد البشبيشي، محمود رضا، محمود علاء، أحمد عادل، محمد فتح الله كماتشو، عبده يحيى، خالد الأخميمي، هشام بلحة، محمد حمدان، أحمد الشيخ، جلال العقدة، محمد عبدالقادر، أحمد الندري، محمد كارم، معتز محب، إسلام فؤاد، فرانسيس ايفري، يحيى حامد، محمد غلوش، محمد حموشة، هانى عادل.

ويختتم فريق الكرة بالاتحاد السكندري، اليوم الاثنين، استعداداته النهائية لمواجهة غزل المحلة فى المباراة المرتقبة، والمقرر لها مساء غد الثلاثاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويعلن حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى قائمة المباراة، بعد المران الأخير الذى يجريه الفريق على ملعبه بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة زعيم الفلاحين.

ويأمل الجهاز الفنى لفريق سيد البلد فى تحقيق الفوز على المحلة؛ لتعزيز فرص اقترابه من المربع الذهبى ومزاحمة الكبار، بما يُرضى طموحات الفريق السكندرى وجماهيره.