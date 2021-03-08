شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلي تبحث ملف الصفقات خلال انتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة الأيام المقبلة لبحث تطورات ملف صفقات الصيف فى النادى من خلال الاتصالات والمفاوضات التى يقوم بها أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي.

وتشهد الأيام الحالية تحركات مكثفة من إدارة الاهلي لضم أكثر من لاعب فى عدة مراكز تحتاج للتدعيم فى الصيف المقبل، حسب رؤية الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

وتحدث موسيماني من قبل مع إدارة الأهلي بشأن احتياجات الفريق الفترة المقبلة وحدد المراكز التى تحتاج تدعيماً فى الفريق. وكلف مسئولو الأهلي أمير توفيق مدير تعاقدات النادي بالبدء فى التفاوض مع اللاعبين المُرشحين للانتقال للأهلي وأنديتهم من أجل حسم هذه الصفقات سريعاً لسرعة تلبية أحتياجات الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمباراة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد، الأربعاء، في الدوري الممتاز ثم يطير بعدها الفريق للكونغو لخوض مباراة فيتا كلوب يوم 16 مارس الجارى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.