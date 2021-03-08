الامارات | بني ياس أكبر المستفيدين من تعثر الجزيرة وخسارة الشارقة في الدوري الاماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس أكبر المستفيدين من تعثر الجزيرة وخسارة الشارقة في الدوري الاماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خدمت الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بني ياس، وصعدت به مركزاً في الترتيب العام لجدول المسابقة، ليصبح على بُعد نقطتين فقط من مشاركة الصدارة مع الجزيرة.

ونجح بني ياس في العودة من اتحاد كلباء بالعلامة الكاملة بعد الفوز بهدفين دون رد.

واستفاد بني ياس، الذي كسب احترام الجميع هذا الموسم، من سقوط الجزيرة في فخ التعادل على ملعبه، أمام شباب الأهلي، بعد التعادل بهدف لكل منهما، وكانت الخدمة الأكبر التي تلقاها بني ياس من النصر، الذي أسقط الشارقة حامل اللقب بالفوز عليه 2-1 ليتجمد رصيد الملك عند 37 نقطة وينفرد السماوي في المركز الثاني.

وأحيت الجولة 19 أيضا أمال العميد في العودة للمنافسة على لقب بطولة الدوري، بعد أن أصبح الفارق بينه وبين الجزيرة خمسة نقاط فقط.

في المقابل، مازال لغز تراجع الشارقة حائر منذ بداية مرحلة الإياب من بطولة الدوري، اذ بخسارته من الشارقة، يكون قد فقد 13 نقطة من أصل 18 نقطة، ما جعل الكثيرون يستبعدون عدم استمرار الشارقة في المنافسة على اللقب.

ومازال أداء الوحدة والعين، يفرض الكثير من علامات الاستفهام في ظل تذبذب مستواهم ما بين الصعود والهبوط من جولة إلى أخرى، فقد فشل الوحدة في الحفاظ على تقدمه ضد عجمان بفارق هدفين وخرج متعادلاً 3-3، والأمر نفسه بالنسبة للعين الذي أخفق في الحفاظ على تقدمه ضد الوصل، وتعادلا 1-1.

وذاع صيت خورفكان في تلك الجولة من دوري الخليج العربي، ودك شباك الظفرة 5-1، ليعزز "النسور" من بقاءهم بين المحترفين في الموسم المقبل.

وظل الصراع بين ثلاثي القاع كما هو، اذ نجح حتا في الفوز على الفجيرة في موقعة البقاء بينهما، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط وتتجدد أماله في البقاء.

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