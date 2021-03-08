الامارات | مفاجأة.. ليفربول جاهز للاستغناء عن صلاح وماني وفيرمينيو دفعة واحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ليفربول جاهز للاستغناء عن صلاح وماني وفيرمينيو دفعة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول أبدى جاهزيته للاستغناء عن ثلاثي خط هجوم الفريق، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو عقب نهاية الموسم الحالي.



وأوضحت صحيفة "ميرور" أن إدارة ليفربول لن تمانع رحيل كل من صلاح وماني وفيرمينيو، بعدما تراجع مستوى الفريق بالموسم الحالي وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري.



وأشارت إلى أن "الريدز" جاهز للتعامل مع رغبة اللاعبين الثلاثة في الرحيل، مبينة أن ليفربول حدد اللاعبين الذين سيتعاقد معهم لتعويض رحيلهم وهم إيرلينج هالاند من بروسيا دورتموند، جاك جريليش قائد أستون فيلا، أنسو فاتي موهبة برشلونة، مايرون بوادو نجم ألكمار الهولندي.

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