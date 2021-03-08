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الأهلي يهنئ «لابورتا» الرئيس الجديد لبرشلونة

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، على تقديم التهنئة لخوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة الإسباني.

وفاز لابورتا بانتخابات رئاسة ، ليتولى مهمة إدارة النادي الكتالوني خلفا لجوسيب بارتيمو الذي استقال من منصبه بعد ضغط جماهير برشلونة.

وحصد لابورتا 57.69% من أصوات أعضاء نادي برشلونة، متفوقًا على الثنائي فيكتور فونت وتوني فريشيا.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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