شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهنئ «لابورتا» الرئيس الجديد لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، على تقديم التهنئة لخوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة الإسباني.

وفاز لابورتا بانتخابات رئاسة برشلونة، ليتولى مهمة إدارة النادي الكتالوني خلفا لجوسيب بارتيمو الذي استقال من منصبه بعد ضغط جماهير برشلونة.

وحصد لابورتا 57.69% من أصوات أعضاء نادي برشلونة، متفوقًا على الثنائي فيكتور فونت وتوني فريشيا.