شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملعب مباراة الأهلى والإسماعيلى بعد نقل المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد إعلان اتحاد الكرة رسميا نقل مباراة الإسماعيلي والأهلي المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الممتاز، والذى كان مقررًا لها ستاد الاسكندرية.

سادت حالة من الغضب انتابت نادي الإسماعيلي لعدم تنفيذ رغبتهم باقامة المباراة على ستاد المكس بدلا من برج العرب.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاسماعيلى مع الأهلي الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب عند السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الممتاز.

ويسعى موسيماني المدير الفني للأهلي إلى مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز وتقليل فارق النقاط مع المتصدر الزمالك خصوصًا وأنه خاض مباريات أقل من الزمالك.

كما يعتبر المدير الفني مباراة الإسماعيلي بروفة قوية لمباراة فيتا كلوب الكونغولى المقرر لها 16 مارس ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بينما يسعى الإسماعيلي للحصول على النقاط الثلاث والهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني والذي بدا يخيم بقوة على الفريق بعد احتلاله المركز قبل الاخير بجدول مسابقة الدوري الممتاز.

كما يسعى الدراويش بأن تكون مباراة الأهلي هي نقطة انطلاقة الفريق الحقيقية نحو احتلال مركز آمن بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز ومصالحة جماهير الإسماعيلية الغاضبة من نتائج الفريق وغياب الانتصارات عن فريقهم لفترة طويلة.

وأرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا للنادي الإسماعيلي يخطرة فيه بملعب المباراة الجديد فضلا عن اخطار أمن الاسكندرية لاتخاذ التدابير اللازمة.

من جانبه اكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي أن ليس أمام نادية سوي الامتثال للقرار وخوض مباراة الأهلي على ستاد برج العرب رغم رفضنا السابق وتحديدنا لستاد المكس لخوض المباراة.

وقال وحيد في تصريح خاص ل«المصري اليوم»: ليس امامنا سوي الامتثال للقرار خصوصا وان الإسماعيلي لا حول له ولا قوة وأصبحنا مطالبين باللعب على ملعب رفضناه سابقا رغم طلبنا خوض المباراة على ملعب المكس الذي التقي فيه النادي الأهلي مع البنك الأهلي والمباراة مرت مرور الكرام جون أي مشاكل.

وكان الإسماعيلي هدد باتخاذ موقف قوي ضد اتحاد الكرة في حالة نقل المباراة لستاد برج العرب.