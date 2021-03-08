شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الأهلي والإسماعيلي رسميًا.. والدراويش يتراجعون عن موقفهم ضد «الجبلاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة رسميًا نقل مباراة الإسماعيلي والأهلي المقرر لها الاربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الممتاز، والذى كان مقررا لها ستاد الاسكندرية إلى ملعب ستاد برج العرب.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للنادي الإسماعيلي يخطرة فيه بملعب المباراة الجديد، فضلًا عن إخطار أمن الاسكندرية لاتخاذ التدابير اللازمة.

من جانبه أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي أن ليس أمام نادية سوي الامتثال للقرار وخوض مباراة الأهلي على ستاد برج العرب رغم رفضنا السابق وتحديدنا لستاد المكس لخوض المباراة.

وقال وحيد في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «ليس أمامنا سوي الامتثال للقرار، خصوصًا وأن الإسماعيلي لا حول له ولا قوة وأصبحنا مطالبين باللعب على ملعب رفضناه سابقًا رغم طلبنا خوض المباراة على ملعب المكس الذي التقي فيه النادي الأهلي مع البنك الأهلي والمباراة مرت مرور الكرام وجود أي مشاكل».

وكان الإسماعيلي هدد باتخاذ موقف قوي ضد اتحاد الكرة في حالة نقل المباراة لستاد برج العرب.

وكشف أن فريقه يواصل الاستعداد للمباراة بكل جدية ولدي لاعبيه رغبة واصرار كبير في استعادة ذاكرة الانتصارات والهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني الذي يخيم على الفريق بقوة لكونه حتل المركز قبل الاخير بجدول المسابقة، وقال: الفوز وحده هو السبيل لنجاة الدراويش والجميع تعاهد على بذل قصاري جهدة والقتال في الملعب من أجل الحصول على النقاط الثلاث وأن تكون مباراة الأهلي نقطة انطلاقة الفريق الحقيقة نحو مركز امن بجدول المسابقة.