شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق إلى أولمبياد طوكيو 2021 .. بطلة الجمباز الإيقاعي تعد بتحقيق ميدالية مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «طموحي تحقيق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2021.. ولن اكتفي بالتمثيل المشرف» عبارة صاغتها حبيبة مرزوق، لاعبة المنتخب المصري ونادي وادي دجلة للجمباز الإيقاعي، ووضعتها نصب أعينها السنوات الماضية لتصل إلى هدفها وتستطيع حجز مقعدها في أولمبياد طوكيو 2021 وسط كبار اللعبة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة التقى «المصري اليوم» بالفراشة حبيبة مرزوق لتحكي قصة كفاحها من سن الثلاث سنوات وحتى بلوغ الـ21 عام وتحقيق العديد من الإنجازات في الجمباز الإيقاعي المصري.

بدأت حبيبة مرزوق ممارسة الجمباز الإيقاعي في عمر 3 سنوات وشاركت في العديد من البطولات المحلية والدولية، وانضمت للمنتخب المصري في عمر الـ14 عام، وكانت أبرز إنجازاتها تحقيق ميدالية ذهبية و4 فضيات في البطولة الإفريقية عام 2016، والمشاركة في بطولة العالم عام 2018 في بلغاريا، وبطولة العالم عام 2019 في أذربيجان.

كما حققت الفراشة المصرية فضيتين وبرونزية في بطولتي ألمانيا وكرواتيا للجمباز الإيقاعي، وكان إنجاز حبيبة الأكبر هو حصولها على 6 ذهبيات في البطولة الإفريقية المؤهلة لـ أولمبياد طوكيو 2021 ، مما جعلها تحجز مقعدها وسط كبار العالم في الجمباز الإيقاعي.

وقالت حبيبة مرزوق لـ«المصري اليوم»: «أسرتي هي السبب الرئيسي لتحقيق أي نجاح في حياتي، فقد تلقيت منهم الدعم المادي والمعنوي، وكانوا متواجدين دائمًا في كل البطولات الخاصة بي».

وعن أبرز التحديات التي واجهتها قالت: «يضحي الرياضي بأشياء كثيرة من أجل الوصول إلى هدفه، فقد ضحيت برحلات وتجمعات كثيرة مع أصدقائي وعائلتي من أجل التدريب والبطولات، وكذلك التنظيم بين الرياضة والدراسة كان من أصعب التحديات بالنسبة لي».

وتابعت البطلة المصرية:«رياضة الجمباز الإيقاعي معروفة بكثرة الإصابات بين لاعبيها، وقد تعرضت لبعض من هذه الإصابات لفترات طويلة من مسيرتي الرياضية، مما شجعني أن التحق بكلية الطب لأتخصص فيما بعد في الطب الرياضي وأتعمق أكثر في دراسة هذا المجال حتى أستطيع معالجة نفسي وفريقي من الإصابات التي تعوق وصولنا لأهدافنا وتحقيق ما نتمنى في مشوارنا الرياضي».

وأضافت:«استعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 وهدفي تحقيق رقم قياسي جديد لمصر وإفريقيا، وطموحي هو المنافسة ولن أكتفي بالمشاركة والتمثيل المشرف، وأنا الان في معسكر مغلق مع خبراء أجانب استعدادًا للبطولة».

وتابعت مرزوق:«بالطبع المعسكرات ترفع من مستوى اللاعب بشكل ملحوظ، وتجعله يتدرب لساعات أطول، وبالتالي يعطي أداءًا أفضل في البطولات المحلية والدولية، وتأجيل الأولمبياد مكننا من إجراء معسكرات داخلية وخارجية وبالتالي الاستعداد بصورة أفضل»

واختتمت حبيبة حديثها: «سعيدة بإقامة كأس العالم للجمباز الإيقاعي في مصر هذا العام، وأتمنى اهتمام الجمهور برياضة الجمباز وممارستها على نطاق أوسع».

حبيبة مرزوق - لاعبة الجمباز الإيقاعي