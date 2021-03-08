شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية لغزل المحلة قبل مواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى غزل المحلة سلبية مسحة لاعبى الفريق استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري غدا، الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر للدورى الممتاز.

وأبلغ مسئولو غزل المحلة اتحاد الكرة بسلبية مسحة لاعبى الفريق قبل مواجهة الاتحاد غدا، الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية.

واختار الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة، بقيادة خالد عيد، اختيار 22 لاعبًا للسفر لمواجهة الاتحاد السكندرى وضمت القائمة 22 لاعبا هم: محمد البشبيشي، محمود رضا، محمود علاء، أحمد عادل، محمد فتح الله كماتشو، عبده يحيى، خالد الأخميمي، هشام بلحة، محمد حمدان، أحمد الشيخ، جلال العقدة، محمد عبدالقادر، أحمد الندري، محمد كارم، معتز محب، إسلام فؤاد، فرانسيس ايفري، يحيى حامد، محمد غلوش، محمد حموشة، هانى عادل.