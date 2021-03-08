شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي ينهي أزمته مع يوسف البلايلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن إدارة النادي الأهلي، نجحت في إغلاق ملف قضية الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، بالتسوية دون تكليف النادي أي تبعات مالية، إضافة إلى إعادة مليون وستمائة ألف يورو إلى خزانة النادي يدفعها اللاعب.

وقالت الصحيفة، إن الطرفان اتفقا على إسقاط الدعويين المرفوعتين من كل جانب، مقابل تسوية تضمن عدم مطالبة اللاعب قضائيًا مستقبلًا بأي رواتب، وإعادة جزء من مقدم العقد وبعض الرواتب «ما مجموعه مليون وستمائة ألف يورو»، على ألا يطالب الأهلي أيضًا باستعادة كامل العقد.

يذكر أن بلايلي كان قد رفع قضية فسخ عقد من طرف واحد، بسبب عدم تسلم رواتبه، قابلتها إدارة النادي الأهلي بقضية أمام “فيفا” تشكو فيها من عدم حضور اللاعب في مواعيده المحددة، ومرفوقًا بالشكوى صور من تذاكر السفر والحجوزات التي حددها النادي للاعب.