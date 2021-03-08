شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يدرس ضم محمد عبدالشافي لقائمة مباراة الزمالك وسيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفكر البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ضم محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق، لقائمة مباراة سيراميكا كليوباترا، في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان عبدالشافي قد تعرض للإصابة بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة، أبعده عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، قبل أن يعود للتدريبات الجماعية منذ 10 أيام.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، الخميس، بستاد القاهرة الدولي، في الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز.