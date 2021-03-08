شكرا لقرائتكم خبر عن أنتوني تايلور حكمًا لموقعة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، حكم مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة، والمقرر إقامتها بعد غد، الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، على ملعب «بارك دي برانس».

وقرر الاتحاد الأوروبي، تعيين الإنجليزي أنتوني تايلور حكماً لإدارة مباراة قمة باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب «حديقة الأمراء».

يذكر أن برشلونة كان قد خسر بنتيجة 1-4 أمام باريس سان جيرمان، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب «كامب نو» يوم 16 فبراير الماضي.