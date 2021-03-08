شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف كواليس مفاوضات المصري وكريم العراقي: هددوا اللاعب بالتجميد والحرمان من الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اشتعلت أزمة اللاعب كريم العراقي مع إدارة نادي المصري البورسعيدي، بعدما تمسك اللاعب بعد تجديد تعاقده مع النادي وفقا لشروط مجلس الادارة .

وكانت أزمة حادة نشبت بين اللاعب وادارة نادية بسبب رغبة ادارة نادي المصري البورسعيدي تجديد عقد اللاعب لمدة 4 مواسم جديدة وهو ما رفضة اللاعب مطالبا بمساواة بلاعبي الفئة الأولى في النادي لتجديد عقدة .

تهديد بالتجميد

من جانبه زعم التابعي فاروق مدير أعمال كريم العراقي، أن اللاعب تلقى تهديدات من النادي المصري بالتجميد حال عدم تجديد عقده.

وقال التابعي في تصريحات تلفزيونية: «من حق النادي الحصول على الضمانات الكافية عند احترافه لضمان أنه لن يعود للانضمام إلى نادٍ مصري آخر، ما سبب استبعاد كريم من معسكر المصري؟ إنه يتدرب بجدية وليس لديه أي مانع في المشاركة، هو تحت أمر المصري حتى آخر يوم في عقده».

وأضاف: «كيف يكون الاستبعاد فنيا وهو الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب مصر الأولمبي؟ يهددوننا بأنه لن يشارك في الأولمبياد إذا لم يجدد عقده، هذا ما أخبرونا به بشكل مباشر، إنها محاولة لتدمير مستقبل شاب».

طلبات اللاعب غير مقبولة

بدوره رد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري، مؤكدًا أن كريم العراقي وضع شرطا لتجديد عقده مع النادي.

قال حلبية في تصريحات تلفزيونية: «اللاعب نفسه من اتصل برئيس النادي أمامه وطلب منه القدوم للتوقيع على التجديد، لكن لديه شروط معينة لا نوافق عليها، مثل التجديد لمدة عام واحد فقط».

وأضاف رئيس المصري: «نشعر بالاستغراب لما يحدث، اللاعب نفسه لا يعرف ماذا يريد وهناك تخبط في طلباته، أما عدم مشاركته فهو قرار فني، ربما رأى المدرب طريقة تعامله مع النادي صاحب الفضل عليه».

وتابع: «ليس هناك أي تهديد للاعب، هذا كلام خال تماما من الصحة، نحن منظومة احترافية، ولو وصلته عروض احتراف لن نقف في طريقه».

تفاصيل أزمة العراقي والمصري البورسعيدي

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب كشف أن الازمة بين الطرفين مازالت مشتعلة بعدما تمسك كل طرف بموقفة، حيث يسعى النادي لتجديد عقد اللاعب مقابل مليون و200 الف جنية تزيد 100 ألف جنية في كل موسم، بينما تمسك اللاعب بالتجديد لموسم واحد فقط بمليون و200 الف جنية على أمل تلقية عرضا اوروبيا خلال مشاركته في اولمبياد طوكيو الصيف المقبل .

وأضاف المصدر أن اللاعب هدفة الاول هو الاحتراف الاوروبي مع الحفاظ على حقوق النادي المالية وهو ما دفعه للموافقة على تجديد عقده لمدة موسم بخلاف الموسم المقبل، بينما جاء رد الادارة للاعب يا التجديد لمدة 4 مواسم بزيادة 100 جنية أو التجميد من المشاركات في المباريات الرسمية وهو ما يقلل فرصة من المشاركة في الاولمبياد .

وكشف اللاعب للمقربين منه ان الادارة أرسلت له رسالة أخطرته أنها ستقف أمامة بكل الطرق من اجل منعه من المشاركة في الاولمبياد ردا على رفضة تمديد عقدة مع النادي البورسعيدى .

وأضاف المصدر أن الادارة تخشي انتقال اللاعب للنادي الأهلي عقب أحد الأندية الخارجية، وهو ما دفع اللاعب لكتابة اقرار بأنه في حالة العودة لمصر ستكون الاولوية للنادي البوسعيدي وهو الاقرار الذي لم تعترف به .

وأبدي اللاعب دهشتة من اصرار ادارة النادي تجديد عقده بمفرده في الوقت الحالى رغم وجود مجموعة كبيرة ستنتهي عقودها الموسم الجاري وهم لاعبين أساسيين أبرزهم احمد مسعود وعمر كمال وأحمد جمعة وعمرو موسي، وقال العراقي: طالبت بحقي في المساواة بلاعبي الفئة الاولى ممن يحصلون على 3 مليون في الموسم وبعد موافقة الادارة تراجعوا على الاتفاق وعرضوا مليون و800 ألف فلم اعترض وعند ذهابي للتجديد فوجئت بعرض مليون و200 ألف جنية وهو ما رفضة ورحلت من جلسة المفاوضات .

فيما اكد أحد أعضاء مجلس الادارة «فضل عدم ذكر اسمه» أن للنادي البورسعيدي وجماهير بورسعيد الحق في بقاء اللاعب خصوصا وان النادي صاحب شهرته في الملاعب مؤكدا أنه ليس أمام اللاعب سوي التجديد أو المصير المجهول بالبقاء مجمدا وعدم المشاركة في الاولمبياد .