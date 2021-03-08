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التشكيل المتوقع لنادي إنتر ميلان أمام أتلانتا

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أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لنادي إنتر ميلان أمام أتلانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف إنتر ميلان نظيره فريق أتالانتا، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الاثنين، على ملعب «جوسيبي مياتزا»، في ختام مواجهات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة «الكالتشيو».

ويأتى التشكيل المتوقع لإنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

الدفاع: باستوني، سكرينيار، ستيفان دي فري.

الوسط: بيريسيتش، إريكسن، مارسيلو بروزوفيتش، باريلا، أشرف حكيمي.

الهجوم: لاوتارو، لوكاكو.

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