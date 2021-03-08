شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يهاجم قائد الأهلي السابق: «العيب على الناس اللي مصدقاك.. أنا اتربيت على الأصول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ما تردد في الساعات الماضية، عن تعمده الظهور بمستوى سيئ مع الفريق الأبيض، من أجل السماح له بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

كان لاعب الأهلي السابق مصطفى يونس أكد في لايف نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن والد «زيزو» عقد جلسة مع مسؤولي الأهلي لمناقشة إمكانية انتقال لاعب الزمالك للقلعة الحمراء الموسم المقبل.

وقال زيزو على «ستوري» الخاص به عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «معرفش إيه المصلحة، ومش عارف ليه تتكلم في إشاعات في وقت زي ده، العيب مش عليك، العيب على الناس اللي مصدقاك وماشية وراك».

وأضاف: «من الآخر، نادي الزمالك هو صاحب الفضل فيما وصلت له، أنا اتربيت على الأصول وعمري ما عضيت إيد كانت هي صاحبة الفضل عليا، راسمين سيناريو ميدخلش في دماغ واحد لسه بيغير البامبرز ومصدقينه».

وتابع: «عمري ما قصرت ولا عمري هقصر عمري وما تمارضت عشان غرض معين بل أتحامل على إصابات عشان أبقى موجود! شكرًا».