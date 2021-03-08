شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مع الإسماعيلي الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال12 لبطولة الدوري الممتاز، ولذى تشهد دائما قمة الإثارة والندية بين لاعبي الفريقين بغية تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث.

ودائما ما تشهد مباراة الفريقين اثارة وندية وحماس كبير بين لاعبي الفريقين.

و تستعرض المصري اليوم تاريخ لقاءات الفريقين بجميع المسابقات المختلفة.

وتعد مباراة الأربعاء هي رقم 137 التي تجمع الفريقين شهدت فوز الأهلي في 70 مباراة وفاز الإسماعيلي في 29 مباراة وتعادل الفريقين في 37 مباراة.

نجح الأهلي في هز شباك الدراويش 203 مرة بينما سجل الدراويش 116 هدف وفشلا الفريقين في هز شباك الأخر في 29 مباراة.

في بطولة الدوري لعب الأهلي مع الإسماعيلي في 113 مباراة فاز الأهلي 58 مباراة وفاز الإسماعيلي في 22 مباراة بينما تعادلا في تعادل 33.

وسجل الأهلي في شباك الإسماعيلي 166 هدفا وسجل الإسماعيلي في شباك الأهلي 92 هدفاً.

وفى كأس مصر لعب الفريقين 16 مباراة فاز المارد الاحمر في 10 مواجهات وتعادل الفريقين في مباراة 1 وفاز الإسماعيلي في 5 مباريات، وسجل الأهلي في كأس مصر في مرمي الإسماعيلي 30 هدفًا وسجل الإسماعيلي في مرمي الأهلي 10 أهداف بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل السلبي.

ولعب الفريقين في البطولة الأفريقية 4 مباريات فاز الإسماعيلي في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وفاز الأهلي في مباراة واحدة سجل الأهلي 6 أهداف وسجل الإسماعيلي 5 أهداف ومباراة واحدة انتهت بالتعادل السلبي.

وهناك مجموعة من اللاعبين لعبوا للناديين أبرزهم:

سامي قمصان- عصام الحضري- مجدي طلبة- روبرت أكوري- هاني سعيد- إبراهيم سعيد- شادي محمد- محمد فضل- محمد فليكس- أحمد سمير فرج- أحمد صلاح حسني- أحمد أبومسلم- خالد بيبو- عبدالله السعيد- أحمد حسن- شريف عبدالفضيل- أحمد حجازي- محمد بركات- إسلام الشاطر- أحمد فتحي- جون أنطوي- عمرو السولية- مروان محسن- عماد النحاس- سيد معوض.

وكانت أكبر نتيجة بين الناديين فوز الأهلي على الإسماعيلي 8/0 موسم 1957/1958 في مباراة سجل خلالها صالح سليم رئيس النادي الأهلي الاسبق وفاز الأهلي 6/0 موسم 96/97 وكرر الأهلي الفوز بنفس النتيجة موسم 2004/2005.