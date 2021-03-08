شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجمو الأهلي والزمالك الجدد.. «ضجيج بلا طحين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعانى قطبا الكرة المصرية، الأهلى والزمالك في بطولة دورى رابطة أبطال أفريقيا، حيث يحتل كل فريق المركز قبل الأخير في مجموعته، ورغم تدعيم كل فريق صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بمهاجمين، إلا أن النسبة التهديفية لهم لم تكن مرضية، فالأهلى أضاع لاعبوه أكثر من عشر فرص محقق في مباراة فيتا كلوب الأخيرة، والزمالك لم يسجل سوى هدفاً وحيداً في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، كما يعانى عقماً تهديفياً في مبارياته ببطولة الدورى العام.

«المصرى اليوم» تستعرض خلال التقرير التالى، كشف حساب والتر بواليا رأس حربة النادى الأهلى وكلاً من سيف الجزيرى ومروان حمدى رأسى حربة الزمالك

والتر بواليا

انتقل بواليا لصفوف النادى الأهلى قادماً من نادى الجونة مقابل 2 مليون دولار للأخير بخلاف ما يتقاضاه اللاعب، وتفاءل الكثيرون به حيث كان متألقاً بصفوف نادى الجونة، لكن أرقام وأحصائيات اللاعب حتى كتابة هذة السطور لم تكن مرضية للجماهير الأهلاوية،أوالنقاد، فشارك اللاعب مع الأهلى في 6 مباريات ببطولة الدورى العام بمعدل 313 دقيقة، لم يحرز خلالها أو يصنع خلالها أهداف.

كما شارك مع الأهلى في 3 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية، بمعدل 150 دقيقة، لم يحرز خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفاً، وفى بطولة دورى رابطة أبطال أفريقيا، شارك بواليا في 3 مباريات بمعدل 200 دقيقة، أحرز خلالها هدفاً وحيداً، ولم يصنع أهداف.

سيف الدين الجزيرى

انتقل الجزيرى لصفوف نادى الزمالك قادماً من المقاولون العرب مقابل 8 ملايين جنيه إعارة لمدة موسم، و20 مليون جنيه حال قيام الزمالك بشرائه من ذئاب الجبل.

شارك الجزيرى مع الزمالك في 3 مباريات ببطولة الدورى العام، ولا يحق للفريق الأبيض قيده أفريقيا لسابق مشاركته مع المقاولون العرب في بطولة كأس الكونفدرالية، ورغم تحقيقه معدل 246 دقيقة، لكن محصلته كانت صفر، فلم يسجل أو يصنع أهداف.

مروان حمدى

ضمه الزمالك من صفوف نادى مصر المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 13 مليون جنيه، وتم قيده أفريقيا لتعويض احتراف مصطفى محمد، في الدورى التركى، وشارك مروان مع الزمالك ببطولة الدورى العام في 3 مباريات بمعدل 63 دقيقة لم يحرز خلالها أهداف، ولعب مباراتين في بطولة دورى رابطة أبطل أفريقيا بمعدل 64 لم يحرز خلالها أهداف.