شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرفض تجديد عقده مع ليفربول ويختار وجهته القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير إسباني جديد عن رغبة النجم المصري محمد صلاح في مغادرة ناديه ليفربول الإنجليزي الصيف المقبل وتجربة حظه في مكان آخر، بعدما لعب في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب موقع Todofichajes الإسباني، فإن رغبة محمد صلاح هي التوقيع مع أحد عمالقة الدوري الإسباني سواء ريال مدريد أو برشلونة فيما لا يستبعد كذلك أتلتيكو مدريد من حساباته.

ولفت التقرير إلى حب محمد صلاح للكرة الإسبانية فيما يرى أن انتقاله إلى الدوري الإسباني سيكون هو الخطوة الأفضل في مسيرته خلال الوقت الحالي.

وتابع التقرير الإسباني قائلًا إن النجم المصري سيتم عرضه من قبل وكيله على عمالقة الدوري الإسباني مشيرًا إلى أن خيار الانتقال إلى برشلونة سيكون هو الأكثر تعقيدًا في ظل الوضع المالي للنادي الكتالوني، والذي يعتبر الخيار المفضل لديه لتعزيز خط الهجوم هو التعاقد مع سيرجيو أجويرو من مانشستر سيتي الإنجليزي.

في المقابل، قد يقدر ريال مدريد فكرة التعاقد مع محمد صلاح في حال فشل التعاقد مع أي من هدفيه الرئيسيين كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، خاصة في حالة رحيل كريم بنزيما عائدًا إلى ليون.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 2023 فيما رفض عرضًا للتجديد من أجل إيضاح نيته في المغادرة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن ليفربول سيبيع محمد صلاح في حال وصول عرضًا مناسبًا، فيما لن يقبل بعروض بأقل من 80 مليون يورو، رغم قيمة اللاعب السوقية الحالية البالغة 120 مليون يورو.