لينارد يؤكد استعداده لخوض الألعاب الأولمبية في طوكيو

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اتلانتا (الولايات المتحدة) : أكد كواهي لينارد نجم لوس أنجليس كليبرز أنه مستعد لخوض الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020 المؤجلة حتى يوليو المقبل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، حتى لو أن ذلك سيرتد سلبا عليه مع ما تتطلب المشاركة من سفر وتعب بعد موسم مرهق في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وفي حين يرجح مراقبو السلة دخول كليبرز في دائرة المنافسة على اللقب هذا الموسم، فان ذلك سيحتم على لينارد وزميله بول جورج بعد استدعائهما إلى صفوف المنتخب الاميركي العام الماضي في لائحة أولية من 44 لاعبا، عدم الحصول على فترة راحة طويلة قبل انطلاق الالعاب الاولمبية.

قال لينارد أمام الصحافيين على هامش مؤتمر صحافي افتراضي عقده الاحد قبل مباراة "كل النجوم" في أتلانتا "حتى الآن، خطتي تقضي بالذهاب".

وتابع لاعب الجناح البالغ 29 عاما "هذا الامر لا يعتمد على نجاحاتنا الفردية. في حال شعرت أني على المستوى وحاضر للذهاب في تلك اللحظة، إذا أريد أن ألعب".

ولم يسبق للينارد أن ارتدى قميص المنتخب الاميركي في الالعاب الاولمبية بخلاف زميله جورج الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

كما سيجتمع لينارد مجددا مع مدربه السابق في سان أنتونيو سبيرز غريغ بوبوفيتش المشرف على المنتخب في طوكيو.

ويعتبر كليبرز من أبرز الأندية المرشحة للمنافسة على اللقب والوصول إلى الدور النهائي الذي من المفترض أن ينتهي في 22 يوليو في حال أقيم وفقا لنظام تحديد الفائز من أصل 7 مباريات. ويقام حفل افتتاح اولمبياد طوكيو في 23 منه، على أن يستهل منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة مبارياته في دور المجموعات في 25 منه أمام فرنسا.