صحيفة ألمانية: لايبزج يستعد لدفع غرامة لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن نادي لايبزج الألماني سيدفع غرامة تفوق مليون يورو بسبب تغيير ملعب مباراته أمام ليفربول الإنجليزي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ونظرا لقيود السفر المفروضة في ألمانيا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، تقرر إقامة مباراة الإياب التي كانت مقررة على ملعب ليفربول إلى العاصمة المجرية بودابست.

وبالتالي سيحصل ليفربول على تعويض من نادي لايبزج، يعادل 10 % من رسوم الدخول، طبقا للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم لاثنين أن رسوم الدخول لم تحدد بدقة من جانب اليويفا، ولكن نظرا لأنها كانت قد بلغت 25ر15 مليون يورو (10ر18 مليون دولار) في الموسم الماضي، يمكن افتراض أن لايبزج سيضطر لدفع 52ر1 مليون يورو على الأقل.

وسيجرى الاحتفاظ بقيمة المبلغ وتحويله إلى ليفربول عند دفع الجوائز المالية للبطولة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لايبزج ملزما بدفع نصف تكاليف إقامة المباراة في بودابست.

وأوضحت بيلد أن لايبزج كان قد تحمل تكاليف إضافية قيمتها 300 ألف يورو في مباراة الذهاب، التي جرى نقلها أيضا إلى العاصمة المجرية بسبب قيود السفر.

وتشكل بريطانيا منطقة خطر فيما يتعلق بالنسخة الأكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، وفي حالة السفر إلى ليفربول كان سيتعين على لايبزج الخضوع للحجر الصحي لدى عودته إلى ألمانيا.