تقارير: ليفربول يتطلع لضم مبابي في حالة رحيل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية اليوم الاثنين، أن إدارة ليفربول تفكر في التعاقد مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان في حالة رحيل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

وارتبط صلاح بالرحيل عن ليفربول في ظل تراجع نتائج الفريق على المستوى المحلي وتواجده بالمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" نقلا عن نشرة "AS" الإسبانية فإن ليفربول سيكون قادرا على المنافسة ماليا لضم مبابي إذا تم بيع صلاح خلال الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022 ، ويرتبط الفائز بكأس العالم الفرنسي منذ فترة طويلة بالانتقال إلى الآنفيلد.

على الجانب الآخر، تداولت صحف إنجلترا أخبار عدة حول غضب صلاح من استبداله خلال مباراة فريقه ضد تشيلسي بالجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي خسرها الريدز بهدف دون رد.

ودّون رامي عباس عيسي وكيل صلاح تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثار بها الشكوك حول مستقبل اللاعب المصري مع ليفربول خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي بريميرليج بصيد 17 هدفا يليه هاري كين لاعب توتنهام وبرونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد بفارق هدف وحيد.