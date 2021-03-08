"ما بعد موسيماني ورسالة لجماهير الأهلي".. الخليج 365 يحاور مدرب صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

رغم رحيل بيتسو موسيماني عن القيادة الفنية لفريق صنداونز إلا أن بطل جنوب أفريقيا واصل الحفاظ على الاستقرار وهذا ما تحقق على صعيد النتائج سواء كانت محلية أو أفريقية والتي كان آخرها الفوز على مازيمبي الكونغولي في ملعبه بعد سلسلة إيجابية صمدت لمدة 11 عامًا.

رحيل موسيماني للأهلي في سبتمبر الماضي جعلت إدارة نادي صنداونز برئاسة رجل الأعمال باتريس موتسيبي يتخذ قرارًا استثنائيًا بعض الشيء من خلال إسناد المهمة الفنية للفريق لدى الثنائي رولاني موكوينا ومانكوبا منجكيثى.

نتائج صنداونز الإيجابية ظهرت على أرض الواقع ولعل أبرزها تحقيق بداية مثالية في مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب كل من الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري وأخيرًا مازيمبي الكونغولي، ليكون "البرازيليين" على اعتاب الوصول لدور ربع النهائي مبكرًا.

لكن السؤال الآن.. ما هو طموح صنداونز في الموسم الحالي وما هيّ أصعب التحديات التي واجهت الجهاز الفني بعد ترك موسيماني الفريق والاتجاه لقيادة الأهلي، وهل حان الآن لبطل جنوب أفريقيا المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بها في 2016 كل هذا سوف يُجيب عنه الرجل الأول في صنداونز والمدير الفني مانكوبا منجكيثى في حوار أجراه "الخليج 365" مع صاحب الـ49 عامًا.

وإليكم تفاصيل الحوار كالتالي:

- ما هيّ التحديات التي واجهت الجهاز الفني بعد قرار موسيماني بالرحيل؟

يجب أن نقول أننا بدأنا بشكل جيد، لأن بعد رحيل بيتسو موسيماني إلى مصر لقيادة الأهلي الجميع اعتقد أن مستوى الفريق سيهتز، الجهاز الفني كان يثق في بعضه سواء بتواجد رولاني موكوينا وستيف كومفيلا الذي جاء للعمل معنا كمدرب عام، الجهاز الفني بدأ أولاً على عمل استقرار الفريق وحتى الآن لعبنا 21 مباراة لم نتعرض للخسارة سوى في مناسبة واحدة وهذا يدل على أننا نعمل بشكل جيد.

- وما هو طموح الجهاز الفني في الموسم الحالي؟

الأهم هو أن نعرف كيف ننهي الموسم بشكل جيد، لدينا فرصة في جميع البطولات التي نشارك بها هذا الموسم وخاصة دوري أبطال أفريقيا ونحن نعتلي صدارة المجموعة، ويمكن أن أقول أننا في حالة جيدة حتى الآن.

- كيف استقبلتم قرار رحيل موسيماني؟

في الحقيقة واجهنا عدة تحديات بعد رحيل بيتسو موسيماني، هو قاد الفريق لعدد كبيرة من المواسم، وقدّم الكثير من الأشياء الجيدة للفريق، ومن الطبيعي عندما يتم تغيير الجهاز الفني للفريق يكون هناك شكوك هل ستمر الأمور بخير أم لا، لكن في الحقيق هيّ أن تفكير الجهاز الفني بالكامل منذ البداية العمل على استقرار الفريق ويجب أن نعطي الفضل في هذا لرئيس النادي لأنه أسند هذه المهمة إلينا إلى جانب موافقته على جلب ستيف كومفيلا والذي كان عاملاً مساعداً لخلق الاستقرار وأعتقد هذا كان انجازاً رائعاً للفريق.

- من وجهة نظرك كيف تقيم حقبة موسيماني مع صنداونز؟

فريق صنداونز دائماً لديه طريقة خاصة في لعب كرة القدم ولهذا أطلق علينا لقب "البرازيليين"، وهذا ما وجده بيتسو موسيماني عندما أتى لتدريب الفريق، حيث أن هذا كان موجود قبل أن يأتي وستظل هذه الطريقة موجودة حتى بعد رحيلنا، ولكن الأمر يختلف في الأستراتيجية وكيف نقوم بتوزيع اللاعبين في أرض الملعب، نحن نلعب بطريقة 4-3-3 في الوقت الحالي، ونؤمن أن هذه الطريقة تعمل معنا بشكل جيد، ونقوم باللعب على العديد من المراكز وتعود علينا بمنافع كبيرة، ونحن نلاحظ ذلك من خلال عدد الأهداف الذي نسجله وعدد الأهداف الذي نستقبله، موسيماني كان يقود الفريق بشكل جيد ويحرز العديد من الأهداف والفريق دائماً ما يكون من أفضل الفرق الدفاعية من حيث عدد الأهداف المستقبلة، أما من حيث الاستراتيجة فالأمر مختلف عن طريقة موسيماني، ولكن من حيث طريقة اللعب فالأمر لا يوجد به الكثير من التغيير.

- وماذا بعد رحيل موسيماني ماذا أضاف الجهاز الفني لصنداونز؟

دائماً ما نسعى للفوز، نحن نلعب كرة القدم من أجل المتعة، ونحن نلعب في دوري أبطال أفريقيا لأننا نؤمن أن مواجهة الفرق الأفريقية القوية تعطينا الفرصة للفوز بالبطولات، دائماً لدينا الطموح للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وموسيماني نجح في الفوز بها من قبل وهذا سهَل المهمة علينا لكي نطمح بأن نفوز بالبطولة، ونحن دائماً ما نتواجد في نصف النهائي أو نصل إلى المباراة النهائية، والعقلية الخاصة بنا دائماً ما ترتكز على الفوز بدوري أبطال أفريقيا، يمكن أن نقول أننا لم نفز بالبطولة مثل الأهلي ولكننا نطمح دائماً أن ننافس على البطولة ونفوز بها.

- كيف تقيم تجربة موسيماني حتى الآن مع الأهلي؟

موسيماني يقدم أداءً جيداً مع الأهلي، وليس من السهل على أي مدرب أن يرحل ويأتي في منتصف الموسم وأن يكون قادراً على الفوز ببطولة، وعندما يقوم بذلك فإن ذلك يعطيك الثقة للاستمرار مع المدرب، لأن هذه إشارة بأنك قمت ببناء شيء، والطريقة التي بدأ بها هذا الموسم فهو مدرب جيد للغاية ويعمل بكل جهد، في وقت ما في كرة القدم تكون النتائج التي تحققها ليست هي التي ينتظرها منك الناس، ولكن من المؤكد أن المدرب سيقدم كل شيء جيد لديه، وبالطبع المدرب يكون له طموح لتحقيق المزيد من الإنجازات، وبالنسبة لي ليس لدي شك أن بيتسو موسيماني سيقدم أداء جيد في مصر، وليس لدي شك أنه سينجح، وإذا أبقت إدارة الأهلي عليه وجعلته يستمر لأطول فترة ممكنة في منصبه وقدموا كل شيء سيحتاج إليه، سيحقق المدرب العديد من الانتصارات أكثر مما سيخسر، وهذا يعني أن الفريق سيظل ناجحاً، وليس لدي شك أنه نجاحه سيستمر في مصر.

- رغم نجاح موسيماني حتى هذه اللحظة إلا أنه يتعرض لانتقادات تعليقك؟

يجب على الجماهير أن تثق في موسيماني وأن تقوم بدعمه لأنه يحتاج إلى ذلك، لأنه عندما تؤمن به وتعطي له الثقة، سيقدم الكثير للفريق، من المهم أن يشعر أنه يعيش في موطنه، لأن مسيرته لم تعرف أنه قضى فترة قصيرة مع أي نادي، وذلك لأنه يعمل بجهد كبير وبنجاح، وأتمنى أن يعطي له جماهير الأهلي الدعم والثقة وأنا متأكد أنه لن يخذلهم.

- في النهاية.. ما هيّ الرسالة التي توجهها للجماهير؟

نحن أصبحنا عائلة في الوقت الحالي ونطمح للفوز بكل شيء، لدينا الخبرة ونحن فريق جديد في دوري أبطال أفريقيا، ولكن الدعم الذي نتلقاه يجعلنا نشعر بالثقة دائماً وأن نقوم بتقديم المزيد.